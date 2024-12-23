أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم،إن تركيا تجري حوارًا وثيقًا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، مؤكدًا التزام بلاده بحماية وحدة الأراضي السورية في جميع الظروف.

أردوغان يكشف مدى تواصل تركيا مع أحمد الشرع

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل ستضطر إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا، مشددًا على أن مستقبل سوريا لن يتضمن أي وجود للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم “داعش” وحزب العمال الكردستاني.

الخارجية القطرية تؤكد على وحدة سوريا وتدعم تشغيل مطار دمشق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد الخليفي، أهمية ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.

وأشار الوزير الخليفي، خلال لقاء مع الإدارة السورية الجديدة، إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق وآليات تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيله بشكل كامل.

كما أعرب الخليفي عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا، مؤكدًا حرص بلاده على دعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

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