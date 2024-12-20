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خارج الحدود

أردوغان يعلن عن مضاعفة علاقات تركيا التجارية مع سوريا والمشاركة في إعادة الإعمار

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن أنقرة ستضاعف علاقاتها التجارية مع ‎سوريا ما سيعود على البلدين بفوائد كبيرة في مختلف المجالات.

وأضاف أردوغان: "رفع العقوبات التي فرضت خلال حكم نظام ‎الأسد سيساعد في إعادة إعمار ‎سوريا"، لافتا إلي أن وزير الخارجية التركي سيزور ‎دمشق قريبا لمناقشة الهيكل الجديد للدولة.

وتابع الرئيس التركي: “سنساعد الإدارة الجديدة بسوريا في موضوع إعادة بناء الدولة وإبرام عقد اجتماعي جديد.. ونحن على تواصل مع الإدارة الجديدة في ‎دمشق وعلى رأسها أحمد الشرع”.

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

ووصل وفد أمريكي إلى مقر إقامة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت فايننشال تايمز، في تقرير أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير، أمس الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة 

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي: “إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض”.

وفي وقت سابق طلب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، التمهل فى إزالة هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض.

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أردوغان الرئيس التركي أنقرة سوريا إعادة إعمار سوريا

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