ترامب ينتقد قرار بايدن بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا: أسوأ القتلة

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام.

ترامب ينتقد تخفيف عقوبة الإعدام عن 37 سجينا

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا.. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب: "لا معنى لهذه الخطوة، فأقارب وأصدقاء الضحايا أصيبوا بصدمة أكبر، ولا يصدقون ما يحدث!".

تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان بايدن أمس تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكوما.

منظمات حقوقية اقنعت بايدن بتخفيف عقوبة الإعدام

وأكدت منظمات حقوق الإنسان التي تحركت قبل أسابيع لإقناع بايدن "أنه أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يقرر رئيس أمريكى تخفيفها في العصر الحديث"، كانت تخشى تنفيذ عمليات الإعدام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، الذي يعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة.

وخلال حملته الانتخابية دعا ترامب إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أمريكيين أو أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات والبشر

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