الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بايدن يصدر قرارا مصيريا قبل تولي ترامب رئاسة أمريكا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

 خفف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فدراليا من أصل 40 سجينا، قبل أقل من شهر من عودة دونالد  ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض، بحسب "فرانس برس".

ويعد جميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.

 

وقف تنفيذ أحكام الإعدام 

 وفي مطلع ديسمبر الجاري، ذكرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أُقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.

وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث "موجة من عمليات الإعدام" بعد تولي ترامب منصبه.

 

أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط

 وقال بايدن في بيان: "أنا أخفف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط".

وأوضح الرئيس الامريكي أن هذا القرار يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحكام الإعدامات الفدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".

ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار تسعة أدينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب أربعة آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.

 

وأضاف بايدن: "لا يخطئن أحد: أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي".

وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالي 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.

وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب. فبعدما توقف تنفيذها 17 عاما، أُعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أمريكي منذ نحو 120 عاما.

وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين. كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في ست ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى الرئيس الامريكي جوبايدن البيت الأبيض الولايات المتحدة بايدن

مواد متعلقة

سنرى ذلك، ترامب يسخر من تعليق مولينو حول قناة بنما

بايدن خلال احتفال بعيد يهودي: أنا صهيوني.. ولن أتوقف حتى أعيد كل الرهائن من غزة

قبل تنصيب ترامب، بايدن يصدر إستراتيجية شاملة لمواجهة "كراهية" المسلمين والعرب

ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

البحوث الفلكية: 31 يناير غرة شهر شعبان

مدبولي يوجه بسرعة عرض حوافز ومزايا المنشآت السياحية على مجلس الوزراء

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية