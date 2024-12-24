تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية (فيديو)

أرجأت قاضية أمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رايان روث المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حتى سبتمبر 2025، وفقًا لأمر قضائي.

وسعى محامو المشتبه به إلى تأجيل موعد المحاكمة الذي كان مقررا في 10 فبراير، وأرجعوا ذلك إلى حجم الأدلة الكبير في القضية.

🇺🇸🚨 Video published of Ryan Wesley Routh's arrest in Martin County, Florida. The 58-year-old suspect faces charges for illegal possession of weapons related to the Trump assassination attempt.#Trump #Arrest #Weapons pic.twitter.com/U1MrHfVrpI September 16, 2024

ووافقت إيلين كانون القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا على التأجيل، لكنها وصفت طلب الدفاع بتأجيل القضية حتى ديسمبر 2025 بأنه "مبالغ فيه".

وحددت كانون موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر 2025.

ويواجه روث (58 عاما) خمس تهم اتحادية، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير. وهو متهم بحمل مسدس بالقرب من ملعب جولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية. وقال روث إنه بريء، وفق وكالة "رويترز".

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