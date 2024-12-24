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خارج الحدود

تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية (فيديو)

المتهم بمحاولة اغتيال
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب، فيتو

أرجأت قاضية أمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رايان روث المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حتى سبتمبر 2025، وفقًا لأمر قضائي.

وسعى محامو المشتبه به إلى تأجيل موعد المحاكمة الذي كان مقررا في 10 فبراير، وأرجعوا ذلك إلى حجم الأدلة الكبير في القضية.

ووافقت إيلين كانون القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا على التأجيل، لكنها وصفت طلب الدفاع بتأجيل القضية حتى ديسمبر 2025 بأنه "مبالغ فيه". 

وحددت كانون موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر 2025.

ويواجه روث (58 عاما) خمس تهم اتحادية، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير. وهو متهم بحمل مسدس بالقرب من ملعب جولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية. وقال روث إنه بريء، وفق وكالة "رويترز".

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محاكمة رايان روث دونالد ترامب اغتيال ترامب

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