إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اللواء بـ محافظة بني سويف، وفي حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على الإجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية، لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، أثناء الشروع في إنشاء قاعة مناسبات، حيث تم إيقاف العمل واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

إيقاف أي تعديات أو بناء مخالف بدون ترخيص

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار المتابعة الميدانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي تعديات أو بناء مخالف بدون ترخيص ضمن خطة المحافظة في هذا الملف وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتصدي لأية مخالفات بناء.

إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة بدون ترخيص بمدينة بني سويف

وفي سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعًا بأعضاء اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، لمتابعة موقف استكمال أعمال البناء للعقارات الحاصلة على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ووذلك في حضور: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، مها أبو بكر، رئيس قسم مراجعة التراخيص، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

موقف العقارات التي صدر تراخيص لها قبل مايو 2020

وناقش الاجتماع موقف العقارات المتوقفة عن العمل والتي سبق إصدار تراخيص لها قبل مايو 2020، بمركز بني سويف مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة، ومنها توفير الجراجات، ومراعاة تحديد الارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم. وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية، والكتاب الدوري رقم 147 لسنة 2024 الموجه إلى المحافظات.

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