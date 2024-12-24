الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات حل مشكلات المواطنين

محافظ بني سويف،
محافظ بني سويف، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود تنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين الأسبوع الماضي، والذي شهد مناقشة عدد كبير من الطلبات والمشكلات التي تخص قطاعات ومرافق حيوية مختلفة. 

ووفقًا للتقرير الذي قدمته "مها حميدة" مديرة خدمة المواطنين بـ محافظة بني سويف، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات بشأن القضايا المطروحة. من بينها، حالة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من قرية بني رضوان، يحتاج إلى عملية جراحية لتركيب عين لاصقة تجميلية.

وأشار التقرير إلى أن التشخيص الطبي أظهر حاجة الطفل إلى تفريغ العين وتركيب كرة تجميلية، وتم التنسيق مع التأمين الصحي واستشاري الرمد لعرض الحالة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية للأسرة من صندوق المساهمة بالمحافظة. 

 

شكوى تسرب المياه أسفل أحد المنازل

وفيما يتعلق بشكوى تسرب المياه أسفل أحد المنازل في قرية بليفيا بمركز بني سويف، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم الكشف عن مصدر التسرب وإصلاح الكسر، كما أكدت الشركة على أهمية انتظام تشغيل بيارات تخفيض منسوب المياه بالقرية، أما عن شكوى وجود بيارة صرف مكشوفة أمام موقف قريتي الحاجر ودنديل بمركز بني سويف، فقد قامت الوحدة المحلية بتغطية البيارة بغطاء خرساني وإزالة أسباب الشكوى بالكامل. 

 

شكوى مواطن من ورشة تؤثر على إنارة الشارع 

وفي مركز إهناسيا بـ بني سويف، تم التعامل مع شكوى مواطن حول إدارة ورشة غير مرخصة تؤثر على إنارة الشارع من خلال تحويل مسار كشافات الإنارة العامة وصيانة الأعمدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الورشة وإصدار قرار بالغلق الإداري، مع توجيهه لتقنين أوضاعه من خلال مركز إصدار التراخيص. 

 

وأكد محافظ بني سويف أهمية الاستمرار في متابعة مثل هذه القضايا بشكل دقيق وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق رضا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. 

 

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