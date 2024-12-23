الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا واعتقال 20 آخرين (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أصيب 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أنها اعتقلت 20 فلسطينيا في البلدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتقلت عددا كبيرا من المواطنين بينهم أطفال وفق ما أفادت وكالة "شهاب".

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس، واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية حي البالوع في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخيم قلنديا مدينة القدس مدينة بيت لحم مدينة الخليل مدينة نابلس

مواد متعلقة

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيا في الضفة

وزير جيش الاحتلال السابق: السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية لوجود إسرائيل

حماس تندد بخطط سموتريتش لمصادرة أراض في الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

تعرف على موعد صرف زيادة المعاشات والفئات المستفيدة

ارتفاع جديد في أسعار القمح بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة بـ 35 جنيهًا في سوق العبور

مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية الكويتية

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

الجيش الأردني يكشف أسباب سماع دوي انفجارات قوية في محافظتي الزرقاء والمفرق

منوعات

المزيد

لحظة انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية