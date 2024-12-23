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خارج الحدود

لا انفراجة أو اختراق، تصاعد حدة الخلافات بين حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة

إسرائيليون يطالبون
إسرائيليون يطالبون بتحرير الرهائن، فيتو

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

وبينما كان هناك تفاؤل طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل بشأن فرص صياغة الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، أوضحت القناة أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسئولون للقناة أنه لا يوجد اختراق في المفاوضات، بسبب خلافات متعلقة بقوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم حتى الآن الموافقة على قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم خلال الصفقة، مضيفة أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق حاليًا".

وضمن الخلافات أيضا، أكدت الصحيفة إصرار حماس على الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، خلال وقف إطلاق النار، بينما يطالب نتنياهو بوجود محدود لقوات الجيش في المحور.

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