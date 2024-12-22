الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" ومدمرات تابعة لها

الحاملة ترومان، فيتو
الحاملة ترومان، فيتو

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" ومدمرات تابعة لها، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

 

الهجمات الأمريكية على اليمن

وقال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية، في وقت سابق من اليوم الأحد:" إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة".

وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن:" التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

وواصلت القوات الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عملياتها العسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن، عبر هجوم استهدف شمالي مديرية الحديدة، المشرفة على مياه البحر الأحمر، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف موقعا عسكريا في العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين: إن "العدوان الأمريكي البريطاني، استهدف جبل الجدع بمديرية اللحية"، شمالي محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، بغارة واحدة.

الحوثي تستخدم جبل الجدع منصة لإطلاق الصواريخ 

وذكرت مصادر عسكرية في اليمن، أن جماعة الحوثي تستخدم "جبل الجدع" الواقع في أقصى الأطراف الشمالية من محافظة الحديدة، منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه السفن في مياه البحر الأحمر، ونحو مدن إسرائيل.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية البريطانية، سبق أن استهدفت الجبل عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه شن 3 غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف فيها منشآت لتخزين الأسلحة، ومقر قيادة.

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