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خارج الحدود

بعد قصف تل أبيب، غارات للجيش الإسرائيلي تستهدف محطات الكهرباء بصنعاء (فيديو)

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على صنعاء في اليمن، فيتو

قالت وسائل إعلام حوثية، إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الحوثية فإن الغارات استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال صنعاء.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات جوية على صنعاء، اليوم الخميس.

ويأتي هذا الهجوم الجوي بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه "تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض".

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق عدة بوسط إسرائيل.

وهذا ثاني اعتراض لصاروخ أطلق من اليمن يعلن عنه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، حيث أعلن الإثنين أنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، في هجوم أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه.

وفي هجوم منفصل وقع كذلك الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض في البحر المتوسط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن.

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس منذ أن شنّت الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وفي يوليو، أدى انفجار مسيّرة مفخخة في تل أبيب في هجوم نفذه الحوثيون إلى مقتل مدني إسرائيلي.

وردّا على هذا الهجوم شنّت إسرائيل ضربات انتقامية على محافظة الحديدة الساحلية اليمنية.

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