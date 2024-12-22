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خارج الحدود

سنتكوم: ضربات أمريكية على صنعاء لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين (فيديو)

ضربات جوية ضد مواقع
ضربات جوية ضد مواقع جماعة الحوثي، فيتو

 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذها ضربات جوية ضد مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية، صنعاء، مساء أمس السبت.

وقالت سنتكوم، في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء".

وأضاف البيان أن الضربات استهدفت "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

كما أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية "العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى مشاركة أصول تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات إف - 18

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، التابعة للحوثيين، بأن الضربات "استهدف منطقة عطان بالعاصمة صنعاء".

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