غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء.. والاحتلال يتوعد بمزيد من الهجمات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مواقع الحــوثيين بـصنعاء في اليمن، مشيرة إلى سماع دوي انفجار في صنعاء.

سقوط صاروخ حوثي بوسط إسرائيل

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم: نستعد لهجوم آخر في اليمن وهذه المرة سنحاول إشراك دول أخرى في الهجوم.

وقالت المصادر في حديثها لهيئة البث الإسرائيلية:" نقلنا رسالة للأمريكيين أننا نتوقع زيادة الهجمات على الحـوثيين.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

خسائر في إسرائيل بعد سقوط الصاروخ الحوثي



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صافرات الإنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

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