إصابات ودوي انفجارات في قلب تل أبيب بعد رصد صاروخ من اليمن (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط تل أبيب، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية فشلت باعتراضه، وأن "الحادث قيد الفحص".

وأكدت الشرطة الإسرائيلية تلقيها بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني، وأنها تعمل على تفتش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ بها.

#فيديو | من مكان سقوط الصاروخ اليمني في "تل أبيب" pic.twitter.com/GGU5lIEeeN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2024

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 14 إسرائيليًّا فجر اليوم السبت بشظايا صاروخية بعد إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب، مشيرة إلى أن حالة المصابين متوسطة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين ارتفع إلى 15 مصابًا.

من جهتها أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بوصول بلاغات عن إصابة مباشرة في أحد المباني في تل أبيب.

#فيديو | مشاهد توثق فشل القبة الحديدية باعتراض الصاروخ اليمني pic.twitter.com/Fires40O1f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2024

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن هناك أنباء أولية عن سقوط صاروخ في تل أبيب.

وذكرت فضائية الغد أن المنطقة التي سقط بها الصاروخ تضم عددا من المقرات الحكومية ومقرات الاستخبارات العسكرية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون هذه المنطقة.

#فيديو | لحظة سقوط الصاروخ اليمني على "تل أبيب" بعد فشل الاحتلال في التصدي له pic.twitter.com/8QTFn8FTBy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2024

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في عدد كبير من البلدات والمدن في وسط إسرائيل، وقالت إن صافرات الإنذار رافقها عدد من الانفجارات الكبيرة والمدوية حتى أن دويها سمع في القدس المحتلة.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيليين بالتزام الملاجئ وسط خشية من أن تكون شظايا صاروخية قد أصابت مبان أخرى.

الضربة الإسرائيلية لليمن

وجاء هذا الاستهداف اليمني لتل أبيب بعد يومين من قصف إسرائيل لصنعاء.

و قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت ضربات جوية استهدفت «أهدافًا حوثية» في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث كانت 14 طائرة في الجو أثناء إطلاق اليمن صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل.

وزعم الجيش أن المواقع التي تم استهدافها كانت تُستخدم من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية، بما في ذلك تهريب الأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن.

وأشار إلى أن المواني والبنية التحتية للطاقة في صنعاء تعرضت للضربات خلال العملية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهجمات المستمرة من الحوثيين دفعت إسرائيل إلى تنفيذ هذه العملية كـ«هجوم مضاد».

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ باليستي وما يزيد على 170 طائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أن معظمها تم اعتراضه من قبل الدفاعات الأميركية والإسرائيلية، إلا أن 22 منها نجحت في اختراق الأجواء الإسرائيلية.

خلال الفجر، استهدفت الموجة الأولى من الهجوم الساحل اليمني، بينما ضربت الموجة الثانية العاصمة صنعاء.

وأكد الجيش أن عشرات الأهداف في خمس مناطق رئيسية تعرضت للقصف، بما في ذلك الحديدة، رأس عيسى، ومناطق ساحلية أخرى، إلى جانب العديد من المواني الصغيرة مثل الصليف.

وأوضح الجيش أن الضربات استهدفت منشآت حيوية مثل الكهرباء والنفط التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل عملياتهم العسكرية.

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