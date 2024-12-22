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خارج الحدود

لتعزيز التعاون العربي..البحرين تستضيف الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

البحرين، فيتو
البحرين، فيتو

تنطلق أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اليوم الأحد، في مملكة البحرين، والتي تستمر خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى من الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

البحرين تستضيف الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب


 

ويُعقد بالتزامن مع الاجتماعات الحدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال، في إطار دعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

 ترحيب مملكة البحرين بالوفود العربية المشاركة


وأعرب وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي عن ترحيب مملكة البحرين بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا حرص المملكة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح الاجتماعات والمساهمة في تعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

 


وأوضح العلوي أن الاجتماعات ستنطلق غدًا على مستوى كبار المسؤولين لتحضير مشاريع القرارات والتصورات التي ستُعرض على المجلس الوزاري يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، بهدف اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية العربية المشتركة.

 كما أشاد وزير التنمية الاجتماعية بالتعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية في تنظيم الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال"، الذي يشهد مشاركة وزارية وأممية رفيعة المستوى، إضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.

وتهدف الفعالية إلى صياغة مبادرة عربية تسعى لتطوير إسهامات الأسر المنتجة وتحويلها إلى مشروعات ريادية بما يدعم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية

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المنظمات الإقليمية والدولية جامعة الدول العربية البحرين

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