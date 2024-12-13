ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، رسالة إلى القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة في الرسالة على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وشدد العاهل البحريني، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري.

كما أعرب عن تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ الجولاني، اليوم الجمعة، السوريين للنزول للميادين احتفالا بانتصار الثورة على نظام بشار الأسد.

ووجه أحمد الشرع حديثه للسوريين، قائلا: “لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد”.

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

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