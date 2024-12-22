الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها دجلة ضد السويس، اليوم انطلاق مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، ينطلق اليوم الأحد قطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري المحترفين، والتي يأتي على رأسها مواجهة وادي دجلة أمام منتخب السويس. 

مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد منتخب السويس 

الترسانة ضد الداخلية 

بروكسي ضد القناة 

بلدية المحلة ضد لافيينا 

كهرباء الإسماعيلية ضد سبورتنج 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري القسم الثاني دوري المحترفين بلدية المحلة وادي دجلة منتخب السويس الترسانة القناة

مواد متعلقة

رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات دوري المحترفين المعدلة
ads

الأكثر قراءة

ليبيا تطالب سكان بنغازي بالإخلاء الفوري، تعرف على السبب

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

وزير الخارجية التركي يتوعد الإدارة السورية الجديدة

أخبار مصر: جدل بشأن ظهور متحور جديد، مفاجأة فى قانون الخلع والإيجار القديم، تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق

العنب بـ 140 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في سوق العبور

50 عامًا في السينما، محطات في حياة السيناريست عبد الحي أديب

قام بتهريب السادات من المعتقل وبطل مصر في الملاكمة، الذكرى الـ 31 لرحيل صلاح ذو الفقار

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية