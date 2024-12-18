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رياضة

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات دوري المحترفين المعدلة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء جدول مباريات دوري المحترفين المعدلة. 

جدول مباريات دوري المحترفين المعدل 

وتشهد بطولة دوري المحترفين منافسة قوية بين الفرق المشاركة من أجل تصدر البطولة واحتلال المراكز الثلاثة الأولى من أجل التأهل للممتاز. 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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