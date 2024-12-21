انتهاء المرحلة الأولى من حملة "مشوار الألف الذهبية" بمحافظة الشرقية

اختتمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، أمس الخميس بتقديم الخدمة الطبية في يومها الخامس والأخير لهذه المرحلة لعدد ٩٠١٠ منتفعة بمحافظة الشرقية،

الكشف الطبى على المرضى فى بعض التخصصات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية انه اكد الدكتور هانى جميعة وكيل صحة الشرقية انخ قد بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٥٠٦٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٤٥٢٦٧ منتفعة خلال المرحلة الأولى، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٧٥٥٩ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الاسرة

ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة بمحافظة الشرقية، يوم الأحد الماضي، تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وطبقا لتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

خدمات الصحة الانجابية

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ ديسمبر حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء

السيطرة على الأمراض والوقاية CDC

بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة،

حسن الاستقبال لجميع السيدات

بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

حملة الالف الذهبية -فيتو

عدد عيادات تنظيم الاسرة الثابتة 227 عيادة

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى قدمت الخدمة من خلال ٢٢٧ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة،

دور الرائدات الريفية والمثقفات الصحيات

وذلك بمشاركة ١١٧ طبيبا مدربا، و٣٢٩ ممرضة، و٤٢٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، وتم التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

الحملة التنشيطية ضمن 10 إدارات صحية

وقالت عطية بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "كفر صقر، ههيا، أبو حماد، القرين، القنايات، أبو كبير، مشتول السوق، العاشر من رمضان، أولاد صقر، ديرب نجم"،

المرحلة الثانية

واستمرت لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٥ حتى ١٩ ديسمبر، وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ ديسمبر لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر".

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