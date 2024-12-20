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وفاة صيدلانية بأزمة قلبية بالشرقية ومديرية الصحة تنعيها

الأزمات القلبية،
الأزمات القلبية، فيتو

سيطرت حالة من الحزن على العاملين بمديرية الصحة محافظة الشرقية، لوفاة الدكتورة هاجر ممدوح طلبه الصيدلانية بوحدة صحة الأسرة بفرسيس، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، حيث تحولت صفحات فيس بوك إلى سرادق عزاء وتبادل برقيات العزاء ورثاء الفقيدة التي تناولت صفاتها الحميدة.

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مديرية الصحة تنعى الفقيدة

وأصدرت مديرية الصحة بيانا نعت فيه الراحلة جاء فيه:-"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم  الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بالقنايات، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة الدكتورة هاجر ممدوح طلبه الصيدلانية بوحدة صحة الأسرة بفرسيس، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز الـ٣٣ عامًا، إثر توقف في عضلة القلب.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية
 

وأكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ إن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع  نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وأيضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية 
 

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.  

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع  على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

إسعاف مريض الأزمة القلبية

وأشار الدكتور جمال شعبان الى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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