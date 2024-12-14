صحة الشرقية: قافلة طبية بقرية الرست تقدم خدماتها لـ 2483 مواطنا

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية نُفذت قافلة طبية علاجية شاملة بـ قرية الرست، التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق النائية.

توقيع الكشف المجانى على 2483 مواطنا

وشملت القافلة ١١ عيادة متخصصة في ١٠ مجالات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين للأطفال. وقدمت القافلة الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط، ووقعت الكشف الطبي المجاني على ٢٤٨٣ مريضًا، مع صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

المستفيدون بالقوافل 52091 مريضا

وأضاف وكيل الوزارة أن بذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة إلى ٥٢٠٩١ مريضًا، مع تحويل ١٨٢ حالة للمستشفيات.

كما تضمنت القافلة جلسات توعية صحية عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين.

وقال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إن القوافل الطبية تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، منوهًا بأن محافظة الشرقية مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لهذه المبادرات لضمان وصول الخدمات لكل مواطن بالمحافظة.

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