الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تعلن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

الحملة التنشيطية
الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الاسرة

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «مشوار الألف الذهبية... يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ سبتمبر حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

صحة الشرقية تكرم طلبة مدارس التمريض الفائزين بالمسابقة الفنية

حملة مشوار تشمل خدمات تنظيم الأسرة 

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة  تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

وأشار إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة.

تاثير النمو السكاني على جهود الدولة في التنمية 

وأكد الدكتور جميعة تأثيرالنمو السكانى على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

227 عيادة تنظيم الاسرة ثابته  و12 متنقله 

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٢٧ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٧ طبيب مدرب، و٣٢٩ ممرضة، و٤٢٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

الدور الإعلامي ودور الرائدات الريفيات

وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

صحة الشرقية: قافلة طبية بقرية الرست تقدم خدماتها لـ 2483 مواطنا

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فعاليات الحملة التنشيطية خدمات تنظيم الاسرة الصحة الإنجابية محافظة الشرقية مشوار الألف الذهبية تنفيذها خلال ديسمبر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

صحة الشرقية: قافلة طبية بقرية الرست تقدم خدماتها لـ 2483 مواطنا

صحة الشرقية تكرم طلبة مدارس التمريض الفائزين بالمسابقة الفنية

صحة الشرقية: "رعايات مصر" قدم خدماته لـ 23657 مريضا

صحة الشرقية تُشييد بفرق الترصد والتطعيمات وصحة البيئة والمهنية بالمحافظة

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور)

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

الفشل التنفسي الحاد.. مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.. ما أعراضه ومضاعفاته؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية