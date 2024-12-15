صحة الشرقية تعلن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «مشوار الألف الذهبية... يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ سبتمبر حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

حملة مشوار تشمل خدمات تنظيم الأسرة

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

وأشار إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة.

تاثير النمو السكاني على جهود الدولة في التنمية

وأكد الدكتور جميعة تأثيرالنمو السكانى على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

227 عيادة تنظيم الاسرة ثابته و12 متنقله

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٢٧ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٧ طبيب مدرب، و٣٢٩ ممرضة، و٤٢٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

الدور الإعلامي ودور الرائدات الريفيات

وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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