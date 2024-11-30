الأحد 01 ديسمبر 2024
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صحة الشرقية: تقديم الخدمة العلاجية لـ 2530 مريضا بمركز ههيا

صحة الشرقية تقدم
صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ٢٥٣٠ مريضا بقرية الظواهري

 أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن القوافل الطبية الشاملة التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية لأهالي المناطق النائية بمحافظة الشرقية. 

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تخفيف العبء عن كاهل المواطنين 

 وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به الفرق الطبية والإدارية لتنفيذ هذه القوافل بنجاح وضمان وصول الخدمة لكل من يحتاجها.

 

القافلة عملت لمدة يومين 

 وأوضح محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قد أكد أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهري بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

 

تم اتخاذ الإجراءات الوقائية 

 وتعد القافلة التاسعة عشر منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

القافلة اشتملت على 11 تخصصا طبيا 

 وأوضح وكيل الوزارة ان القافلة اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.

 

توقيع الكشف الطبى المجانى 

 كما تم إجراء  الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ونجحت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٥٣٠ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٠ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

 

عمل جلسات توعية صحية 

 حيث بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم ٤٥٥١٩ مريضا، وتحويل ١٦١ حالة للمستشفيات، خلال الـ١٩ قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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التزام الدولة بتحسين الخدمات 

 وقال إن توجيه القوافل الطبية للقرى والكفور والنجوع يؤكد إلتزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي محافظة الشرقية. 

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