صحة الشرقية تُشييد بفرق الترصد والتطعيمات وصحة البيئة والمهنية بالمحافظة

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، لمناقشة تقارير المرور، لمناقشة تقارير المرور الإشرافية من وزارة الصحة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة ٤ أيام متتالية، لتقييم أداء العمل بها، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واستكمالا للاجتماعات المكثفة للوصول إلي أفضل النتائج، وبعد اجتماع االدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية،

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان وكيل الوزارة قدم في بداية الاجتماع الشكر لفرق الترصد وصحة البيئة والتطعيمات والصحة المهنية، مشيدًا بأداء هذه الفرق والجهود المبذولة المخلصة لخدمة المواطنين بالمحافظة،

كما تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور علي الخدمات المقدمة للمواطنين، والأعمال الوقائية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وخطة العمل بمكاتب الصحة، وخطة العمل بإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وإدارة المعامل، وأعمال صحة البيئة، ومراقبة الأغذية،

كما تم مناقشة تطوير الخدمات الطبية بأقسام الجذام، ومناقشة ما تم رصده من سلبيات أثناء مرور الجهاز الإشرافي بالوزارة، ومناقشة الخطط التصحيحية لها، والمدد الزمنية للانتهاء من تنفيذها،

ووجه وكيل الوزارة بسرعة تنفيذ التوصيات التي تمت في الاجتماع السابق برئاسة نائب الوزير، من صرف المكافأت التشجيعية لعدد من الفرق الطبية المتميزة بالمستشفيات في الأقسام المختلفة، ومشرفي المديرية عليها، وأيضًا تنفيذ الجزاءات لبعض الفرق الطبية نتيجة التقصير في أداء عملها.

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