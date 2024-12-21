صحة الشرقية: تكثيف الجهود في مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الشرقية والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية.

تعليمات وزير الصحة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية،و تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي انطلقت يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤.

مكافحة الذباب والقوارض والحسرات الزاحفة

وايضا مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل على جحور القوارض.

الحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا

هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تجنب انتشار الأمراض المعدية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدمًا الشكر لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، ولجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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