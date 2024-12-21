أخبار الفن: الموت يفجع مخرج فيلم "رامبو".. وثنائية محمد سعد وباسم سمرة بالدشاش تتصدر التريند

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 العديد من الأحداث والأخبار الفنية الهامة.. ونستعرض أبرز العناوين خلال النشرة التالية:

غيب الموت، مساء اليوم السبت والد المخرج خالد منصور، القائم بالأعمال الإخراجية لـ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

وكتب خالد منصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه توفى أبويا حبيبى علاء الدين منصور، رجاء الدعاء له بالرحمة.

أعلن الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رحيل مهندس الصوت السينمائى محسن التونى.. وقال الأمير أباظة: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفى إلى رحمة الله الدكتور محسن التونى، العميد السابق للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، اللهم اغْفِرْله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ”.





تتنطلق الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي تحمل اسم "دورة الفنان نور الشريف"، في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

ويشارك في المهرجان حوالي 35 دولة إفريقية، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من النجوم وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

يشهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته لعام 2025 تكريم عدد من النجوم، أبرزهم: النجم خالد النبوي، المخرج الكبير مجدي أحمد علي، الممثل التونسي أحمد الحفيان، الممثلة والمخرجة الغانية اكوسوا بوسيا، والمخرج السنغالي موسى ابسا.

قال الفنان جمال سليمان إن لديه مسلسلا من المفترض تصويره خلال الفترة المقبلة، بعنوان “صيدنايا” مشيرا إلى أنه بدأ كتابته منذ عام قبل سقوط نظام بشار، وانتهى من كتابته منذ ٣ أشهر وتدور أحداثه حوّل ما يدور داخل هذا السجن.وأضاف جمال سليمان خلال ندوته بنقابة الصحفيين أن هناك أعمالا فنية سورية تلعب الدور السياسي بشكل سلبي والبعض الآخر بشكل إيجابي، ويزعجني كثيرا أن هناك الكثير من زملائي كانوا يرون أن بشار الأسد رئيسا جيدا ومظلوما، هذا الأمر كان يزعجني كثيرا ويؤلمني.

تحمس كبير وإحتفاء متميز شهده البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته محمد سعد والذي يمثل عودة سينمائية له بعد غياب منذ عام 2019،وخطفت ثنائية محمد سعد وباسم سمرة الأنظار، حيث ظهر تناغم بين الكاريزما الخاصة لكل منهما فيما توقع الجمهور أن الدشاش بفضل تلك الثنائية سيكون أقوي أفلام موسم رأس السنة على الإطلاق… وتصدرت مشاهدات البرومو التشويقي للعمل وحقق 500 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات فقط.

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

واصل فيلم الحريفة 2 الذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه.

وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 4.136.315 جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.



يشارك الفنان محمد هنيدي فى الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه فى مارس 2025 بمسلسل كوميدي جديد بعنوان “شهادة معاملة أطفال”، سيتم طرح حلقاته بالشهر الكريم عبر شاشات المتحدة.

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.



تصور الفنانة نيللي كريم بعض المشاهد الداخلية من مسلسل “ جاني في المنام” بأحد الأستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن انتهت من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة مقابر الغفير بالقاهرة.

وجمعت المشاهد بين نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندة علوش وحاتم صلاح، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول أزمات أسرية واجتماعية بين مجموعة من السيدات..وكان مسلسل جاني في المنام يحمل اسم ناقص ضلع كاسم مؤقت ولكن تم تغيره وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير

تشارك الفنانة مي عز الدين خلال سباق رمضان 2025 بمسلسل “الحب كله” مع الفنان آسر يس.

وأعلن مخرج العمل تامر محسن عن التجهيزات النهائية لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.



ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا، ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي التي تميزت في مسلسل ضد القانون.

أعلن المطرب تامر حسني قبل قليل عن تعاونه في ديو جديد رفقة زميله المطرب رامي صبري.

يأتي ذلك عقب الكشف عن استعداد تامر حسني لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

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