السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"الحب كله" يجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025

مي عز الدين
مي عز الدين

 تشارك الفنانة مي عز الدين خلال سباق رمضان 2025 بمسلسل “الحب كله” مع الفنان آسر يس.

وأعلن مخرج العمل تامر محسن عن التجهيزات النهائية لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
 

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا،  ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي التي تميزت في مسلسل ضد القانون.

 

تفاصيل مسرحية قلبي وأشباحه

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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