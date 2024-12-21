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ثقافة وفنون

4 ملايين جنيه إيرادات فيلم الحريفة 2 أمس

الحريفة، فيتو
الحريفة، فيتو

 واصل فيلم الحريفة 2 الذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه.


إيرادات فيلم الحريفة 2

 وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 4.136.315  جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

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