الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي

 يشارك الفنان محمد هنيدي خلال السباق الرمضاني القادم بمسلسل شهادة معاملة أطفال، وتدور أحداث العمل في قصص واقعية من المجتمع.

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

 

مسلسل محمد هنيدي 

 شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد هنيدي مسلسل شهادة معاملة أطفال مسلسل محمد هنيدي اخبار الفن مسلسلات رمضان

الأكثر قراءة

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads