وفاة والد مخرج فيلم "البحث عن منفذ خروج السيد رامبو"

غيب الموت، مساء اليوم السبت والد المخرج خالد منصور، القائم بالأعمال الإخراجية لـ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.

وكتب خالد منصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه توفى أبويا حبيبى علاء الدين منصور، رجاء الدعاء له بالرحمة.

المخرج خالد منصور

وخالد منصور درس الإخراج السينمائي والكتابة في عدد من الورش السينمائية بمصر، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة، وأخرج منصور ثلاثة أفلام روائية قصيرة، وهي: "جزيرة التوت"، "الدرويش" و"ليلتين شتا"، والتي شاركت في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية.

إضافةً لحصوله على بعض الجوائز عن تلك الأفلام، كما أخرج عددًا من الأفلام الوثائقية القصيرة التي عرضت على الفضائيات العربية، ويعتبر فيلمه (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو) أول أعماله الروائية الطويلة.

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