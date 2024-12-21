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ثقافة وفنون

الكوميديا والإثارة يسيطران على البرومو التشويقي لفيلم محمد سعد الجديد “الدشاش” (فيديو)

الدشاش،فيتو
الدشاش،فيتو

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش  والذي يقوم ببطولته محمد سعد وسيطرت على البرومو لقطات كوميدي عفوية بين سعد والنجمة زينة، كذلك شمل البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والإثارة فى إطار لايت.

 فيلم الدشاش 

وفيلم الدشاش  يأتي من من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في  يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية  لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

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