نيللي كريم تصور مسلسل "جاني في المنام " بالسادس من أكتوبر

تصور الفنانة نيللي كريم بعض المشاهد الداخلية من مسلسل “ جاني في المنام” بأحد الأستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن انتهت من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة مقابر الغفير بالقاهرة.

وجمعت المشاهد بين نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندة علوش وحاتم صلاح، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول أزمات أسرية واجتماعية بين مجموعة من السيدات.

مسلسل نيللي كريم في رمضان

وكشفت الكواليس عن مشاركة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي في العمل.

وكان مسلسل جاني في المنام يحمل اسم ناقص ضلع كاسم مؤقت ولكن تم تغيره وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، مع شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

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