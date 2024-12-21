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ثقافة وفنون

تامر حسني ورامى صبري يستعدان لطرح ديو غنائى قريبا (فيديو)

رامي صبري وتامر حسني،فيتو
رامي صبري وتامر حسني،فيتو

 أعلن المطرب تامر حسني  قبل قليل عن تعاونه في ديو جديد رفقة زميله المطرب رامي صبري.

يأتي ذلك عقب الكشف عن استعداد تامر حسني لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل تامر حسني

وعلى  جانب آخر، يحيي الفنان  تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي أيضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة 

 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

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المطرب رامي صبري الكينج محمد منير اللبنانية نانسي عجرم الفنان تامر حسني نانسي عجرم
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