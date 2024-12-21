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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “شهادة معاملة أطفال” لــ محمد هنيدي

شهادة معاملة أطفال،فيتو
شهادة معاملة أطفال،فيتو

 يشارك الفنان محمد هنيدي فى الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه فى مارس 2025 بمسلسل كوميدي جديد بعنوان  “شهادة معاملة أطفال”، سيتم طرح حلقاته بالشهر الكريم  عبر شاشات المتحدة.

مسلسل هنيدي فى رمضان

 ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

 كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

 وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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