أخبار الرياضة اليوم، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا،عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير، جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربة مارسيل كولر مرانه الختامي غدا السبت استعدادا لمواجهة نظيره شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على إستاد القاهرة الدولي.

حصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي غياب "دونجا" عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعرض عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى حادث سير.



ونشر عبد الواحد السيد صورة لسيارته المهشمة من الأمام عبر صفحته الرسمية على إنستجرام وعلق: “الحمد لله”.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال إفريقيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي موعد أول معسكرات الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

كشف مصدر مقرب من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحالة الصحية لـ حارس مرمى الأبيض السابق بعد تعرضه لحادث سير.

وقال المصدر إن عبد الواحد السيد بحالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي إصابات خطيرة، وتعرض لـ بعض الكدمات الخفيفة فقط.

وأشار المصدر إلى أن الحادث دمر الجزء الأمامي من سيارة عبد الواحد السيد ولكنه خرج بسلامة.

خاض فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة مرانه الأول في القاهرة ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر وذلك استعداد لمواجهة المارد الأحمر في الجلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق شباب بلوزداد قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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