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رياضة

شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي بمدينة نصر (صور)

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

خاض فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة مرانه الأول في القاهرة ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر وذلك استعداد لمواجهة المارد الأحمر في الجلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق شباب بلوزداد قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تفصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية  في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

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