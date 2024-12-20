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رياضة

موعد أول معسكر لمنتخب الشباب مواليد 2005 استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي موعد أول معسكرات الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

موعد معسكر منتخب الشباب مواليد 2005

وجاء في برنامج إعداد منتخب الشباب الذي قدمه ميكالي للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، انتظام الفريق في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر 

ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب الشباب اعتماد برنامج إعداد الفريق من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حتى يتم الإتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها شباب الفراعنة خلال معسكراته القادمة، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

كوت ديفوار تستضيف أمم إفريقيا للشباب

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025.

موعد بطولة أمم إفريقيا للشباب

وحدد كاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

 

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