الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

صلاح
صلاح

حصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في  الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

ويستعد ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة لمواجهة نظيره توتنهام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات البريميرليج.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

محمد صلاح بالمركز الـ11

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وفجر فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، مفاجأة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، مع ليفربول، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما قاله رومانو عبر شبكة "Give Me Sport" البريطانية فإنه لا توجد أي تغييرات جوهرية بشأن مفاوضات ليفربول مع اللاعبين الثلاثة، رغم وجود عروض لهم بالفعل، مؤكدا أن هناك مناقشات بين ليفربول واللاعبين ووكلائهم حول مدة العقد الجديد والراتب الأسبوعي.

وجاءت تصريحات رومانو رغم إعلان شبكة "Caught Offside" صباح اليوم أن ليفربول ومحمد صلاح قد توصلا لاتفاق، وأن هناك إعلان وشيك عن استمرار اللاعب بعقد جديد في قلعة "أنفيلد" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليكون بمثابة هدية عيد الميلاد بالنسبة للجماهير.

وشدد فابريزيو رومانو أن ليفربول غير مستعد لرحيل محمد صلاح، وإذا غادر مع الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك سيكون هناك صيف قوي بالنادي الإنجليزي لإعادة بناء الفريق.

وبحسب صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول اتخذت خطوة مهمة نحو تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين.

وذكرت الصحيفة، أن الإعلان عن تجديد عقد صلاح سيكون في ديسمبر الجاري، حيث ترى إدارة ليفربول بقاء الدولي المصري خطوة مهمة باعتباره أحد اللاعبين الأساسيين في النادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي البريميرليج صلاح

مواد متعلقة

الجماهير الإنجليزية تنصف الفرعون، محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2024

نيولوك جديد لمحمد صلاح بالجيم قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام

ads

الأكثر قراءة

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا بضربة أمريكية استهدفته في دير الزور

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

المفوضية الأوروبية توافق على صرف قرض بمليار يورو لمصر

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)

بعثة شباب بلوزداد تصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

مصدر بالأهلي: الخطيب يستقر على تكليف وليد سليمان بمنصب مدير الكرة

منوعات

المزيد

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القزم في المنام وعلاقتها بالوقوع في الهموم والأحزان

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية