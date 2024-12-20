استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الجمعة، باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء ضربات جوية إسرائيلية

وقال مسئولون صحيون فلسطينيون إن 15 شخصا إجمالا استشهدوا في ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع.

جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة



ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع في قطاع غزة.



وذكرت مصادر قريبة من المناقشات أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات لكن عددا من النقاط العالقة لا تزال تحتاج مزيدا من النقاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.