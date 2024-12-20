الدرندلى يشهد احتفال "حياة كريمة" باليوم الدولي للتضامن الإنساني

شهد الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية اليوم الموافق 20- 12 -2024 احتفال مؤسسة حياة كريمة "باليوم الدولي للتضامن الإنساني" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى

تسليط الضوء على حياة كريمة

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

جاء هذا الاحتفال لتسليط الضوء على إنجازات مؤسسة حياة كريمة خلال الخمس سنوات الماضية، والتي حققت خلالها تغييرات ملحوظة في حياة العديد من الأسر المصرية من خلال مشاريعها التنموية والاجتماعية.

الدكتور هانى سويلم وزير الرى وداسامة الازهرى

وحضر الاحتفال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود.أسامه الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

رئيس مجلس امناء حياة كريمة

بالاضافة الى الدكتورة.عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ود.بثينة مصطفى نائب رئيس أمناء المؤسسة والمتحدث الإعلامي، ولفيف من المحافظين ورؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

استعراض جهود حياة كريمة

وخلال الحفل، استعرضت د.عهود وافي جهود وإنجازات مؤسسة حياة كريمة التى تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدة بذل المؤسسة للمزيد من الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الفئات المستهدفة، مشيرة إلى خطط المؤسسة المستقبلية لتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

تحقيق الكثير من الانحازات فى خمس سنوات

بينما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بحياة كريمة المؤسسة الشابة التي استطاعت خلال خمسة أعوام أن تحقق الكثير من الإنجازات وتتخطى الكثير من الأمور الصعبة.

د نثينة مصطفى

فيماأكدت د.بثينة مصطفى أن مؤسسة حياة كريمة أصبحت من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر، والتى تتجسد فى كونها مظلة للحماية الاجتماعية للمساعدة في التمكين الاقتصادي والحياة الكريمة وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين.

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

فيديوتسجيلى للانجارات التى تحققت

تخلل الحفل فيديو تسجيلى للإنجازات التى حققتها حياة كريمة على أرض الواقع على مدار خمس سنوات منذ انطلاقها، وتكريم المتطوعين المتميزين، علاوة على عرض قصص نجاح المتطوعين.

الدرندلى يثمن جهود المؤسسة

أعرب الدكتورخالد الدرندلي عن سعادته بالمشاركة فى تلك الاحتفالية، مثمنًا جهود مؤسسة حياة كريمة بالمشاركة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة.

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

جامعة الزقازيق لن تالوجهدا فى المساهمة بتنمية المجتمع

وأكد رئيس جامعة الزقازيق ان الجامعة لن تألوا جهدًا عن المساهمة فى تنمية المجتمع الشرقاوى انطلاقًا من تفعيل دور الجامعة كأحد مؤسسات التعليم العالى فى خدمة البيئة المحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية، وهو ما ظهر جليًا فى مشاركة الجامعة بالقوافل الطبية والتوعوية للقرى الأكثر احتياجا،

رئيس جامعة الزقازيق يشارك الاحتفال -فيتو

تنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعى بالشرقية

وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعة فى مشروعات المبادرة، وقيام الأسر الطلابية بالجامعة بالمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، فضلًا عن التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها الدولة.

تكريم جامعة الزقازيق تقديرا لجهودها

وخلال الاحتفالية تم تكريم جامعة الزقازيق تقديرًا لجهودها الملموسة فى التعاون مع مؤسسة حياة كريمة عبر العديد من المبادرات التى تخدم أبناء محافظة الشرقية.

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