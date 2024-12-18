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نجاح عمليتى قسطرة قلبية لطفلين بحامعة الزقازيق

نجاح عمليتى قسطرة
نجاح عمليتى قسطرة قلبية لطفلين بحامعة الزقازيق

أكد الدكتور محمد عثمان أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة قلب وقسطرة قلب الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق محافظة الشرقية أنه تم اليوم وبنجاح عمل حالتي غلق وصلة شريانية بالقلب بالقسطرة القلبية بدون جراحة، باستخدام سدادة ذاتية التمدد امبلاتزر واوكيولوتك 

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قسطرة قلبية لطفلين عمرسنة وشهرين وسنة ونصف 

وذلك لطفلين أحدهما عمره سنة وشهران والثاني عمره سنة ونصف السنة، وذلك في وحدة قسطرة قلب الأطفال التابعة لقسم طب الأطفال بجامعة الزقازيق، حيث شارك فى إجراء العمليتين الدكتورهشام سعد مدرس طب الأطفال،  

الدكتورة هبة عبدالحكيم 

والدكتورمحمد عبدالرؤف  مدرس طب الأطفال والدكتورة هبة الحكيم مدرس طب الأطفال والدكتور أحمد رميح مدرس مساعد طب الأطفال ، والدكتورة هبة الشاعر مدرس مساعد التخدير، بالإضافة إلى تمريض العمليات 

الدكتور محمد رجب  عبداللطيف 

 وفى اتجاه مخالف قال الدكتور محمد رجب عبداللطيف استشارى الحساسية بمستشفيات  جامعة الزقازيق عند عمل اى اختبار حساسية للمواطن فإنه إذا حدث طفح واحمرار وهرش فسيكون نتيجة الاختبار إيجابى حاسية ولولم يحدث للمريض أى شيء سوى تورم من غزة الإبرة فتكون النتيحة سلبى حساسية  

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هرش واحمرار أو طفح أو إحسا س بالاختناق

  ولا تعطى الحقنة أثناء ارتفاع الحرارة لأن رد فعل الجسم سيكون غير متوقع والأمر يتطلب ان تنزل درجة السخونية وبشكل نهائى، ثم تعطى المريض الحقنة  الذى  ينتظر عشر دقائق على الأقل الحقنة، وبعدها يؤذن للمريض بالانصراف وإن حدث حساسية في صورة هرش أو احمرار أو طفح أو إحساس بالاختناق فورا يتم إعطاؤه حقنة ادرينالين عضل وحقنة افيل مع ديكسا بالعضل 

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