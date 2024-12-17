محافظ بني سويف يزور مصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية غرب مركز الواسطى، رافقه خلالها كل من: حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية، وأحمد سلطان رئيس جمعية مستثمرين المنطقة.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، ضمن الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

محافظ بني سويف يزور مصنع للكرتون

حيث زار محافظ بني سويف، مصنع للكرتون والصناعات الورقية، على مساحة 2750 متر، باستثمارات تبلغ 15 مليون جنيهًا ويعمل به 85 عاملًا، في مجال إنتاج وتصنيع علب كرتون مضلع سادة ومطبوع، تصنيع علب كرتون دوبلكس سادة ومطبوع وتصنيع حصير وشيتات كرتون مضلع.

كما تمت زيارة مصنع للجوارب، المُقام على مساحة 980 متر مربع، وباستثمارات 8 ملايين جنيها، ويعمل به 35 عاملًا وعاملة، لإنتاح وتصنيع الجوارب الرجالي والأطفالي، حيث يتم تصدير جزء من الإنتاج إلى بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية.

وخلال الزيارة تجول محافظ بني سويف، داخل خطوط الإنتاج بالمصنعين، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، واستمع لعرض مُجمل عن الأسواق المستهدفة وخطط التوسعات المستقبلية.

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، مؤكدا التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهًا مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمار بالمحافظة والجهات باتخاذ كل التدابير اللازمة لحل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

محافظ بني سويف يزورفرع البنك الاهلي

وتضمنت الزيارة تفقد محافظ بني سويف، لمقر الفرع الجديد للبنك الأهلي المصري والذي يتم إنشاءه لتيسير المعاملات البنكية لخدمة أصحاب المشروعات من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تجول المحافظ داخل الفرع المقام على 600 متر تقريبًا "إنشاءات عبارة عن دورين"، مؤكدا أهمية وسرعة الانتهاء من التشطبيات وأعمال التأثيث والتجهيزات الجارى تنفيذها بالفرع الجديد لافتتاحه قريبا لدعم وتعزيز منظومة الخدمات بالمنطقة.

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