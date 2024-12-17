اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيها، أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في بني سويف

تواصل أسواق اليوم الواحد بمراكز محافظة بني سويف، عرض السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تُعرض اللحوم البلدية بـ310 جنيهات والأرز بـ22 جنيها والسكر بـ30 جنيها والبيض الأبيض بـ145 جنيها.

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولاته لمتابعة فاعليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتنفذ محافظة بني سويف مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبر تنظيم سوق يوم واحد بكل مركز من مراكز المحافظة.

لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفاكهة

وفي جولة اليوم تابع السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، انتظام فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والذي يضم العديد من السلع الأساسية والإستراتيجية، اللحوم والدواجن وبيض المائدة والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.

أكد السكرتير العام المساعد، تكليفات محافظ بني سويف، بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك بـ بني سويف، وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مواعيد سوق اليوم الواحد بمراكز بني سويف

ويعقد "يوم السبت" بمركزي الفشن والواسطى، ويوم "الاثنين" بمركز ناصر، ويوم "الثلاثاء" بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم "الأربعاء" بمركز إهناسيا، ويوم "الخميس" بمركز ببا.

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