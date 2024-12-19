كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة؟.. الدولار يفاجئ العالم بسعر قياسي، وزلزال في سعر الذهب والنفط والمعادن النفيسة

بعد ساعات من إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في آخر اجتماع له خلال 2024، شهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب الشديد أثرت على كافة السلع والعملات، وسط تغير توقعات الفيدرالي بشدة عن توقعات تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل، مما تسبب في موجة صعود كبيرة للدولار.

ارتفاع الدولار بعد قرار الفيدرالي

واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين اليوم الخميس، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين انزلق الين إلى أدنى مستوى في شهر.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو



ودفعت النزعة المتشددة من رئيس البنك جيروم باول وفريقه المتعاملين إلى التراجع بشدة عن توقعات تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل، وهو ما أثار بدوره موجة صعود واسعة النطاق للدولار، مما دفع عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم.



وقال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا: "نعتقد أن القرار يمثل بداية توقف طويل من جانب لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للفيدرالي الأمريكي، حتى وإن كان من السابق لأوانه بعض الشيء أن نقول ذلك صراحة".

الدولار الأمريكي، فيتو

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في النصف الأول من 2025

وأضاف: نتوقع الآن أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025، وإذا كان هذا صحيحا، فإن التعديل الصعودي في توقعات السوق من شأنه أن يدعم صعود الدولار خلال الأشهر المقبلة.

وانخفض الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.90215 مقابل الدولار، في حين هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات إلى 1.44655 مقابل الدولار.

وعلى النقيض من ذلك، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 108.15، بالقرب من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله أمس ببلوغه 108.27.

أسعار الذهب، فيتو

تراجع قياسي في أسعار الذهب

هبط الذهب أكثر من 2% إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.



بورصة الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 2589.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2653.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 % إلى 29.45 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2% إلى 919.25 دولار، وهوى البلاديوم 3% إلى 906.88 دولار.

خفض أسعار الفائدة

وقال تاي وونج، وهو متعامل مستقل في المعادن: إن الأسواق تتسلق جدار القلق عند الإغلاق مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى فترة من خفض أبطأ لأسعار الفائدة وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم. تكتسب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الآن أهمية أكبر.

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.



أسعار النفط عالميا

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.45 %، إلى 73.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.51 %، إلى 70.22 دولار.

وجاء التراجع بعد مكاسب أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.



أسعار الفائدة الأمريكية

ويتوقع الاحتياطي الاتحادي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، كل منهما بمقدار 0.25 في المئة، بحلول نهاية عام 2025.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وقال باول: إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

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