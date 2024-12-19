قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن ضابط برتبة عقيد، لقي مصرعه، في مدينة بغداد في العراق ، على يد طفلته عن طريق الخطأ خلال حملها لسلاح والدها.

مصرع ضابط عراقي على بد طفلته

وأشارت وسائل الإعلام العراقية إلى أن الضحية طلب من طفلته (6 سنوات) جلب مسدسه قبيل توجهه لعمله صباح اليوم الخميس، عندما انطلقت رصاصة واستقرت في رأسه.

وأضافت أن الضابط الضحية هو العقيد في قوات الرد السريع، محمد خالد محمد.ونشرت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا سابقة للضابط الضحية خلال ممارسة عمله.

الداخلية العراقية لم تعلق على الحادث



ولم تصدر وزارة الداخلية العراقية، بيانًا حول مصرع الضابط الذي ينتمي لتشكيل الرد السريع التابع لها، حتى ساعة إعداد التقرير.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط تعاطف مع العائلة المنكوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.