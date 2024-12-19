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قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن ضابط  برتبة عقيد، لقي  مصرعه، في مدينة بغداد في العراق ، على يد طفلته عن طريق الخطأ خلال حملها لسلاح والدها.

مصرع ضابط عراقي على بد طفلته

وأشارت وسائل الإعلام العراقية إلى أن الضحية طلب من طفلته (6 سنوات) جلب مسدسه قبيل توجهه لعمله صباح اليوم الخميس، عندما انطلقت رصاصة واستقرت في رأسه.

وأضافت أن الضابط الضحية هو العقيد في قوات الرد السريع، محمد خالد محمد.ونشرت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا سابقة للضابط الضحية خلال ممارسة عمله.

الداخلية العراقية لم تعلق على الحادث 


ولم تصدر وزارة الداخلية العراقية، بيانًا حول مصرع الضابط الذي ينتمي لتشكيل الرد السريع التابع لها، حتى ساعة إعداد التقرير.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط تعاطف مع العائلة المنكوبة.

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العراق بغداد الشرطة العراقية مواقع التواصل

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