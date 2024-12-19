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خارج الحدود

أهوال يوم القيامة، 17 شهيدا على الأقل في مجزرة جديدة للاحتلال بجباليا ومدينة غزة (فيديو)

مجزرة جديدة للاحتلال
مجزرة جديدة للاحتلال بجباليا ومدينة غزة، فيتو

استشهد 17 فلسطينيًّا على الأقل اليوم الخميس، وأصيب آخرون فيما يتم البحث عن آخرين تحت الأنقاض إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلين لعائلتي النجار والزيتونية بجباليا البلد ومدينة غزة بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل.

واستقبل مستشفى المعمداني بمدينة غزة، العديد من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال في ظل ضعف الإمكانيات الطبية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وذكرت فضائية الغد أن الاحتلال شن غارات سمع دوي انفجارها بشكل عنيف في ظل سماع انفجارات بشرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي علي المنطقة وسماع سماع إطلاق النار في المناطق الشرقية بجباليا.

ووصفت القناة بما يحدث يشبه “أهوال يوم القيامة”، على غزة والشمال، في ارتفاع وتيرة الاستهدافات والغارات المستمرة على مدينة غزة والتي بلغت 5 غارات توزعت على شمال وجنوب مدنية غزة في ظل قصف مكثف وتحليف للطائرات وطارئات استطلاع وطائرات كواد كابتر.


مساعي للتوصل لاتفاق

وسعت الولايات المتحدة ومصر وقطر أمس الأربعاء إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب المستمرة منذ 14 شهرا في قطاع غزة حيث قال مسعفون إن غارات إسرائيلية قتلت 30 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات يوم الأربعاء إن الوسطاء نجحوا في تضييق الفجوات في وجهات النظر بشأن أغلب بنود الاتفاق، لكنه أضاف أن إسرائيل طرحت شروطا رفضتها حماس دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر قريبة من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء أن الأيام المقبلة قد تشهد توقيع اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.


غارات إسرائيلية

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت عشرة على الأقل في منزل في بيت لاهيا بشمال القطاع، كما استشهد 6 في غارات جوية منفصلة على مدينة غزة ومخيم النصيرات في وسط القطاع ورفح في الجنوب بالقرب من الحدود مع مصر.

وفي بيت حانون في شمال القطاع، أفاد مسعفون باستشهاد أربعة في غارة جوية على أحد المنازل.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا وفي مخيم جباليا القريب منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب أعمال تطهير عرقي لإخلاء الطرف الشمالي من القطاع من السكان لإنشاء منطقة عازلة.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء قال محمد صالح مدير مستشفى العودة في جباليا إن قصفا إسرائيليا في المنطقة المجاورة ألحق أضرارا بالمستشفى مما أدى إلى إصابة سبعة مسعفين ومريض واحد داخل المستشفى.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة بدأت عائلات فلسطينية في مغادرة بعض المناطق بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة عبر منصة إكس وبعث برسائل مكتوبة وصوتية إلى الهواتف المحمولة لبعض السكان معللا ذلك بإطلاق صواريخ جديدة من مسلحين فلسطينيين من المنطقة.

 

45097 شهيدا و107244 مصابا

يواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ439 مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 45 ألفا و97 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و107 آلاف و244 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجزرتين ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 38 شهيدا، و203 مصابين.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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