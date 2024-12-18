صيادون أمريكيون يصطادون دبا من أعلى شجرة ليسقط على أحدهم ويقتله

في واقعة غريبة من نوعها، ذكر مسئولو الحياة البرية بولاية فرجينيا الأمريكية أن رجلا من الولاية توفي بعد أن سقط عليه دب من أعلى شجرة، كان أحد شركائه أطلق عليه النار بهدف اصطياده.

مصرع رجل أثناء صيد دب من أعلى شجرة

وذكرت إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا في بيان أن الحادث وقع في مقاطعة لونينبورج الواقعة بين ريتشموند ودانفيل.

وقالت الإدارة إن مجموعة صيد كانت تلاحق الدب عندما ركض فوق الشجرة. وعندما انسحبت المجموعة من الشجرة، أطلق أحد الصيادين النار على الدب، الذي سقط على صياد آخر كان يقف على بعد حوالي 3 أمتار من الشجرة.

إدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا

وتعرفت الإدارة على الرجل بأنه ليستر سي هارفي (58 عاما) من فينيكس بولاية فيرجينيا.

وقدم أحد أعضاء المجموعة الإسعافات الأولية قبل نقل هارفي إلى مستشفيين مختلفين. وذكرت إدارة الحياة البرية أنه توفي متأثرا بجراحه.

و هارفي متزوج وأب لخمسة أبناء وله ثمانية أحفاد، إنه كان مقاولا يعمل لحسابه الخاص وعاشقا للهواء الطلق.

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