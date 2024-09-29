بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا
يعتبر دب الباندا من الحيوانات التي تحظى بشعبية واهتمام الكثير من الناس في مختلف دول العالم.
بالدموع والقبلات، اليابانيون يودعون دب الباندا
وفي هذا السياق خرج آلاف اليابانيين إلى حديقة حيوانات في طوكيو، لتوديع زوجي باندا قبل عودتهما إلى الصين، وسط تأثر بدا على وجوه كثر منهم.
وذرف زوار كثر الدموع، واضعين قمصانًا أو قبعات أو مظلات تحمل صورة الدبّين، وحيّوا زوجي الباندا «ري ري» و«شين شين».
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