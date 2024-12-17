أخبار الفن اليوم: أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان.. تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وخالد يوسف يعلق على أزمة سرقة مجوهرات زوجته

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث المخرج خالد يوسف عن أزمة سرقة مجوهرات زوجته شاليمار شربتلي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

علق المخرج خالد يوسف على الأزمة التي ارتبطت باسم زوجته شاليمار الشربتلي والمخرج عمر زهران، عبر فيديو بثه من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المسئولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد كليب أغنية برج الثور لـ الفنان محمد رمضان، لأنه ليس طبيعيا الإساءة إلى الرموز".

ينتظر عشاق الدراما المعربة والمقتبسة من الدراما التركية انطلاق عمل جديد يجمع نجوم الفن في سوريا ولبنان وهو مسلسل القدر.

قال الفنان خالد النبوي: في بداياتي كنت في عملية بحث عن شيء أحاول أن أحبه وأتربح من خلاله.

كشف الفنان خالد النبوي عن كواليس تصويره لمسلسل واحة الغروب، الذي حقق نجاحا كبيرا، وذلك خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

هنأ المطرب الإماراتي حسين الجسمي دولة قطر وشعبها بعيدها الوطني.

تحيي المطربة نوال حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 26 ديسمبر الجاري.

أعلنت الفنانة هنا الزاهد موعد عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” عبر منصة Watch It.

قال الفنان خالد النبوي: إنه لم ير أفلامه في السينما مطلقا، مشيرا إلى أنه يتمنى استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.

كشفت الفنانة تيسير فهمي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد.

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