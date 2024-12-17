أخبار الفن اليوم: أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان.. تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وخالد يوسف يعلق على أزمة سرقة مجوهرات زوجته
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث المخرج خالد يوسف عن أزمة سرقة مجوهرات زوجته شاليمار شربتلي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة سرقة مجوهرات زوجته ويحذر هؤلاء (فيديو)
علق المخرج خالد يوسف على الأزمة التي ارتبطت باسم زوجته شاليمار الشربتلي والمخرج عمر زهران، عبر فيديو بثه من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو)
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المسئولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد كليب أغنية برج الثور لـ الفنان محمد رمضان، لأنه ليس طبيعيا الإساءة إلى الرموز".
موعد عرض مسلسل القدر على MBC
ينتظر عشاق الدراما المعربة والمقتبسة من الدراما التركية انطلاق عمل جديد يجمع نجوم الفن في سوريا ولبنان وهو مسلسل القدر.
خالد النبوي عن بداياته: مكنتش بحضر محاضرات وسقطت واكتشفت إن الفن مكاني (فيديو)
قال الفنان خالد النبوي: في بداياتي كنت في عملية بحث عن شيء أحاول أن أحبه وأتربح من خلاله.
خالد النبوي يكشف سر معايشته للشخصيات التي يلعبها للتعبير عنها بالجسد والروح (فيديو)
كشف الفنان خالد النبوي عن كواليس تصويره لمسلسل واحة الغروب، الذي حقق نجاحا كبيرا، وذلك خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.
حسين الجسمي مهنئا قطر بعيدها الوطني: جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم
هنأ المطرب الإماراتي حسين الجسمي دولة قطر وشعبها بعيدها الوطني.
26 ديسمبر، نوال تحيي حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض
تحيي المطربة نوال حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 26 ديسمبر الجاري.
هنا الزاهد تعلن موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية"
أعلنت الفنانة هنا الزاهد موعد عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” عبر منصة Watch It.
خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب والسوشيال ميديا ممكن تفيد الفنان أو تضره (فيديو)
قال الفنان خالد النبوي: إنه لم ير أفلامه في السينما مطلقا، مشيرا إلى أنه يتمنى استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.
بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية
كشفت الفنانة تيسير فهمي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد.
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