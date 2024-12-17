26 ديسمبر، نوال تحيي حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

تحيي المطربة نوال حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

يذكر أنه كان قد صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال وسالم الهندي

أصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

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